Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Воздушных силах рассказали, чем опасны барражирующие авиабомбы и как их можно уничтожить

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Юрій Ігнат
Фото: АрміяInform

Украине необходимы современные многофункциональные самолеты, в частности F-16, чтобы перехватывать барражирующие авиабомбы, которые могут залетать на десятки километров.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Российские военные запускают ракеты дистанционно, как они это делают с весны прошлого года, а могут применять корректируемые авиационные бомбы.

Ракетное вооружение тоже не безгранично у врага. Поэтому планирующие бомбы, корректируемые авиационные бомбы, которые имеют крылья, могут залетать на десятки километров, — сказал он.

Игнат отметил, для того чтобы перехватывать управляемые авиационные бомбы, Украина нуждается в современных истребителях, таких как F-16.

Сейчас смотрят

Чтобы отражать атаки врага с воздуха также необходимо большое количество комплексов ПВО Patriot и SAMP-T.

Напомним, двое украинских пилотов сейчас находятся в США для обучения на симуляторах истребителей и оценки их навыков.

Это нужно, чтобы определить, сколько времени понадобится, чтобы научить украинских защитников управлять штурмовиками, в частности истребителями F-16. истребителями F-16.

Читайте
Командующие Воздушными силами Украины и США обсудили возможную передачу ВСУ самолетов F-16

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка