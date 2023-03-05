В Воздушных силах рассказали, чем опасны барражирующие авиабомбы и как их можно уничтожить

Март, 05 в 14:17

Украине необходимы современные многофункциональные самолеты, в частности F-16, чтобы перехватывать барражирующие авиабомбы, которые могут залетать на десятки километров.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Российские военные запускают ракеты дистанционно, как они это делают с весны прошлого года, а могут применять корректируемые авиационные бомбы. Ракетное вооружение тоже не безгранично у врага. Поэтому планирующие бомбы, корректируемые авиационные бомбы, которые имеют крылья, могут залетать на десятки километров, — сказал он.

Игнат отметил, для того чтобы перехватывать управляемые авиационные бомбы, Украина нуждается в современных истребителях, таких как F-16.

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Чтобы отражать атаки врага с воздуха также необходимо большое количество комплексов ПВО Patriot и SAMP-T.

Напомним, двое украинских пилотов сейчас находятся в США для обучения на симуляторах истребителей и оценки их навыков.

Это нужно, чтобы определить, сколько времени понадобится, чтобы научить украинских защитников управлять штурмовиками, в частности истребителями F-16. истребителями F-16.