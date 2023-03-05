Уражує ціль в радіусі 40 км і пробиває укриття: чим небезпечні бомби УПАБ-1500В, які застосовує РФ

Російська Федерація застосувала проти України нові плануючі 1500-кг бомби УПАБ-1500В, які можуть пробивати певний рівень захисту, зокрема, укриттів та бомбосховищ.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини розповів про нову зброю Росії та постачання західного озброєння для України.

– Дійсно Росія розробляла такі бомби. Невідомо, скільки їм вдалося виробити, тому що у 2019 році вони почали це активніше робити. Що стосується застосування в Україні – такі випадки дійсно були. Вони були не настільки частими, тому що принцип застосування цієї бомби такий, що літак має набрати висоту понад 10 км, і звідти здійснювати скидання. А після цього бомба має за допомогою відповідних систем коригування, зокрема, інноваційних систем наведення досягти цілей на відстані до 40 км.

Ідея в тому, що це бомба плануюча. Вона не просто падає під час скидання, а має уразити ціль в радіусі 40 км. Так, вона може пробивати певний рівень бетону, захисту. Це досить потужний тротиловий еквівалент, – сказав Мусієнко, коментуючи застосування Росією під час атаки на Чернігівську область нові баражуючі бомби УПАБ-1500В вагою 1,5 тис. кг.