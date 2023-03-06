В Украине могут заменить срочную службу курсами военной спецподготовки – Резников

Март, 06 в 14:18

В Украине рассматривают возможность заменять срочную службу курсами специальной военной подготовки.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его мнению, с учетом постоянных захватнических намерений России в отношении Украины, всем украинцам стоит быть подготовленными к возможной попытке российского реванша.

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– Я убежден, что нам надо готовиться к изменению в правовом плане и в культуре поведения нашей нации после победы. К сожалению, физически враждебная страна, которая является нашим соседом, не улетит в космос. Даже со всеми творениями Илона Маска. И она будет мечтать о реванше, – сказал Резников.

По словам министра, единственный залог неповторения такого вторжения – это мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. Таким образом живет Швейцария.

– Культура военной профессии должна стать трендом. Как в Израиле, например. Возможно, срочная служба нам больше не нужна. Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаживание. Далее учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком – развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов – давай. Ходить в тир – эта культура должна быть. Должны работать тиры, чтобы все умели умело пользоваться огнестрельным оружием, – рассказал министр.

Резников считает, что сейчас нужно завершить реформу по владению огнестрельным оружием, которое, по его убеждению, должно быть у населения.

– Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает, – говорит Резников.

По словам министра, эти вопросы обсуждаются с премьер-министром.

Напомним, высокопоставленный представитель оборонного ведомства США сообщил Комитету по вооруженным силам Палаты представителей, что США и их союзники уже подготовили более 4 тыс. украинских военных

Источник: Liga.net