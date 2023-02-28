Лютий, 28 в 21:02

Високопоставлений представник оборонного відомства США повідомив Комітету зі збройних сил Палати представників, що США та їхні союзники вже підготували понад 4 тис. українських військових.

Про це пише CNN з посиланням на слова американського генерал-лейтенанта Дугласа Сімса II, директора з операцій Об’єднаного комітету начальників штабів США.

– Колективний вишкіл триває по всій Європі та значно збільшує українські об’єднані збройні організації, загалом із січня американські військові навчили понад 1 тис. українців, довівши загальну кількість навчених Сполученими Штатами до трохи більше ніж 4 тис., – сказав він.

Американські військові також навчали українців роботі з ракетною системою ЗРК Patriot у Форт Стілл, штат Оклахома, і генерал Сімс оголосив, що навчання скоро завершиться.

Зараз дивляться

– Збройні сили США скоро завершать навчання та оснащення першої української батареї Patriot, – сказав він Комітету.

Це вперше, коли Пентагон уточнив, коли ця підготовка може закінчитися.

– Ми впевнені, що українці використовуватимуть Patriot з тим самим досвідом, який вони демонструють щодня, використовуючи свої нинішні засоби ППО, – додав Дуглас Сімс.

Раніше у Міноборони України повідомили, що Бельгія організувала для українських військових навчання із застосування підводних безпілотних апаратів, які незабаром отримають ЗСУ.