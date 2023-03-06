В Україні можуть замінити строкову службу на курси військової спецпідготовки – Резніков

Березень, 06 в 14:18

В Україні розглядають можливість, замінити строкову службу курсами спеціальної військової підготовки.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

На його думку, з урахуванням постійних загарбницьких намірів Росії щодо України, усім українцям варто бути підготовленими до можливої спроби російського реваншу.

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– Я переконаний, що нам треба готуватись до зміни в правовому плані та в культурі поведінки нашої нації після перемоги. На жаль, фізично ворожа країна, яка є нашим сусідом, не полетить в космос. Навіть з усіма витворами Ілона Маска. І вона буде мріяти про реванш, – сказав Резніков.

За словами міністра, єдина запорука неповторення такого вторгнення — це потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. В такий спосіб живе Швейцарія.

–Культура військової професії має стати трендом. Як в Ізраїлі, наприклад. Можливо, строкова служба нам більше не потрібна. Але кожна молода людина в 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, окопи, злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником — розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів — давай. Ходити в тир — ця культура має бути. Мають працювати тири, щоб всі вміли вправно користуватись вогнепальною зброєю, —розповів міністр.

Резніков вважає, що наразі потрібно завершити реформу щодо володіння вогнепальною зброєю, яка, на його переконання, має бути у населення.

– Коли ворог буде знати, що кожен повнолітній українець може дістати з-під ліжка автомат і чинити опір, він 10 разів подумає, — каже Резніков.

За словами міністра, ці питання обговорюються з прем’єр-міністром.

Нагадаємо, високопоставлений представник оборонного відомства США повідомив Комітету зі збройних сил Палати представників, що США та їхні союзники вже підготували понад 4 тис. українських військових.

Джерело: Liga.net