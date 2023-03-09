Март, 09 в 17:01

Польша и Словакия готовы предоставить Украине истребители МиГ-29. По словам министра обороны Словакии Ярослава Надь, этот вопрос поднимался во время встречи министров обороны стран-членов Евросоюза 8 марта 2023 года.

Что известно об истребителях МиГ-29, их особенностях и технических характеристиках, читайте в материале Фактов ICTV.

МиГ-29: что известно об истребителе

МиГ-29 (по классификации НАТО — Fulcrum) — это многоцелевой советский истребитель четвертого поколения. МиГ-29 был основным многоцелевым истребителем стран Варшавского договора и СССР на протяжении 80-х годов 20 века.

Сейчас смотрят

Сейчас истребитель состоит на вооружении многих стран мира, в том числе и Украины. Фактически, истребитель МиГ-29 является одним из самых известных и широко используемых боевых самолетов в мире.

Основная задача МиГ-29 заключается в обеспечении воздушного превосходства над противником и защите воздушного пространства. Истребитель способен выполнять разнообразные задачи, например, наведение ударов по наземным целям, защиту воздушных сил от вражеских атак и проведение разведки.

МиГ-29 имеет около 18 модификаций, две из которых украинские:

МиГ-29МУ1 — украинская модернизация МиГ-29, которая имеет увеличенную на 20% дальность обнаружения цели. К истребителю идут усовершенствованные ракеты Р-27ЕР1 и Р-27ЕТ1. Дальность их пуска — до 95 км .

— украинская модернизация МиГ-29, которая имеет увеличенную на 20% дальность обнаружения цели. К истребителю идут усовершенствованные ракеты Р-27ЕР1 и Р-27ЕТ1. Дальность их пуска — . МиГ-29МУ2 — этот истребитель является дальнейшим развитием версии МиГ-29МУ1. Самолет имеет возможность запускать ракеты класса земля-воздух и модернизированную авионику.

МиГ-29 вооружен авиационной пушкой калибром 30 мм, боезапас которой составляет 150 снарядов. Также на самолет можно подвесить до шести ракет класса воздух-воздух и бомб.

Истребитель может сбрасывать авиационные бомбы калибра 250 и 500 кг. Также в состав бомбардировочного вооружения МиГ-29 входят мины и обломочные авиабомбы. По данным издания Defence Express, стоимость одного самолета составляет более $20 млн.

Сейчас МиГ-29 и Су-27 являются основными машинами истребительной авиации Воздушных Сил Украины. Потенциал истребителя МиГ-29 позволяет использовать его как для выполнения задач ПВО и воздушного боя, так и для нанесения ударов по наземным (надводным) целям.

Также МиГ-29 имеет системы навигации:

GPS-навигационная система, которая позволяет определять местоположение истребителя и рассчитывать маршруты полета.

Система наведения оружия, использующая различные радарные и инфракрасные инструменты для обнаружения и захвата целей.

Кстати, в августе 2022 года стало известно, что украинские военные инженеры с помощью американских специалистов смогли интегрировать противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в Арсенал самолетов МиГ-29.

Благодаря этим ракетам украинские летчики могут успешно поражают российские РЛС.

Технические характеристики МиГ-29

Экипаж: 1 или 2 человека.

Максимальная скорость: 2450 км/ч на высоте 1 3000 м.

Боевой радиус: 700 км.

Дальность полета: 1 430 км.

Дальность полета из ППБ: 2 100 км.

Практичный потолок: 18 км.

Скороподъемность: 300 м / с.

Размеры и масса МиГ-29:

Длина:17, 32 м

Высота: 4, 73 м.

Размах крыла: 11, 36 м.

Масса пустого: 10 900 кг.

Максимальная взлетная масса: 18 100 кг.

Применение МиГ-29 в Украине

Украинские воздушные силы активно используют МиГ-29 против российских оккупантов. В частности 27 мая 2022 года истребитель МиГ-29 в небе над Херсонщиной сбил российский истребитель Су-35.

Тогда МиГ-29 прикрывал группу самолетов ударной авиации (штурмовики Су-25 воздушных сил Вооруженных сил Украины), которые наносили удары по вражеским войскам на Херсонщине.

В результате этого авианалета была уничтожена ротно-тактическая группа оккупантов вместе с техникой и живой силой.