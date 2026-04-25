За последние годы украинцы привыкли к новостям об объявлении воздушной тревоги, запусках крылатых ракет, активации стратегической и тактической авиации.

Факты ICTV узнали, чем отличается тактическая авиация от стратегической и какую угрозу они несут во время активации.

Авиация: разница между тактической и стратегической

— Из самого названия можно понять, что тактическая авиация решает какие-то локальные, тактические задачи, а стратегическая — стратегического значения, то есть значительно большие расстояния, мощнее оружие и так далее, — рассказал Фактам ICTV военный эксперт Александр Коваленко.

Тактическая — разновидность военной авиации в большинстве государств мира. Она предназначена для ведения боевых действий на определенной территории (на суше, море и в воздухе), где вооруженные силы выполняют какие-то стратегические задачи.

Сейчас смотрят

В советских ВВС тактическую авиацию называли фронтовой. Обычно тактическая авиация активируется для поддержки действий сухопутных войск и нанесения ударов ракетами.

Стратегическая — разновидность военной авиации, которая предназначена поражать объекты стратегического тыла противника, уничтожать важнейшие объекты на территории врага, для стратегической переброски войск и сил, а также ведения стратегической разведки.

На вооружении стратегической авиации находятся тяжелые и средние бомбардировщики, оснащенные авиационными ракетами “воздух-земля” и авиационными бомбами в обычном и ядерном снаряжении, а также стратегические самолеты-разведчики и самолеты-заправщики.

Простыми словами, тактическая авиация – это истребители, штурмовики, бомбардировщики и вертолеты армейской авиации, которые выполняют задачи непосредственно в районе ведения боевых действий. Стратегическая авиация — самолеты, которые могут осуществлять пуски ракет вне арены боевых действий, с большой дистанции.

К тактической авиации РФ относится:

— Авиация тактического назначения — это легкие истребители или бомбардировщики, которые выполняют задачи в ограниченном радиусе действия, — говорит Коваленко.

По словам эксперта, к стратегической авиации РФ можно отнести:

— Это именно та авиация, которая осуществляет пуски крылатых ракет с больших расстояний, — добавляет Коваленко.

Какую опасность несет тактическая и стратегическая авиация при активации

Все неоднократно слышали в новостях об опасности ракетного удара в связи с поднятием в воздух стратегической авиации. Так оно и происходит.

Враг активирует стратегическую авиацию тогда, когда хочет атаковать Украину своими ракетами.

К стратегической авиации относятся самолеты, которые могут осуществлять пуски ракет вне пределов Украины, с большой дистанции. Поэтому враг поднимает стратегическую авиацию в воздушном пространстве РФ.

Соответственно, стратегическая авиация несет опасность ракетных ударов преимущественно для мирного населения. Например, 14 января 2023 года российские войска нанесли ракетный удар по Днепру из стратегической авиации.

Тогда ракета Х-22, которую запустили со стратегического бомбардировщика Ту-22М3 из района Азовского моря, попала в многоэтажный жилой дом.

Также активация стратегических самолетов может свидетельствовать о разведывательных действиях врага.

— Стратегическая авиация выполняет более сложные задачи, чем тактическая. Например, стратегические самолеты могут даже нести ядерное оружие, — добавляет военный эксперт.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.