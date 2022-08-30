Август, 30 в 17:06

Защитники Воздушных сил ВСУ показали применение американских противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM, установленных на МиГ-29.

Соответствующий ролик снял и смонтировал украинский пилот. Он посвятил видео своему побратиму Евгению Лысенко, который героически погиб в воздушном бою с российскими оккупантами 9 марта.

Пуск ракет AGM-88 HARM можно заметить на 32-й секунде видео.

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О передаче американских ракет HARM Украине стало известно 9 августа.

Несмотря на то, что они не предназначены для советских истребителей МиГ-29, украинские специалисты провели модернизацию. Изобретательность ВСУ удивила американских военных чиновников, ведь этого никогда не делала ни одна военно-воздушная сила.

Отметим, что AGM-88 HARM (High-speed Anti-Radar Missile) – это высокоскоростная тактическая противорадиалокационная ракета класса воздух-земля, предназначенная для наведения на электронные передатчики радиолокационных систем земля-воздух.

Детальнее о ракетах AGM-88 HARM — читайте в материале Фактов ICTV.