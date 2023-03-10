Дівчинка відрізала волосся і продала за 5 тис. грн: Притула про зворушливі донати та найбільший внесок

Березень, 10 в 19:56

Дівчинка відрізала волосся і продала за 5 тис. грн, щоб задонатити у Благодійний фонд Сергія Притули.

Про це в інтерв’ю на каналі Горять вуха розповів телеведучий і волонтер Сергій Притула.

Цю історію він почув від маленької українки у Житомирі після зустрічі Центру готовності цивільних, який навчає звичайних українців азам військової справи, тактичної медицини, стрілецької справи.

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– Закінчили зустріч, виходимо. Дівчинка підійшла, каже: Добрий день. Ми познайомилися, вона була з сестрою, з мамою. В неї батько воює. А вона відрізала волосся і продала за 5 тис. грн, щоб задонатити нам на фонд на якісь потреби. І це просто реально важко такі речі перетравлювати, – розповідає Притула.

Він зазначив, що немає найзворушливішого донату, просто є речі, до яких морально не готовий.

– Немає такого поняття, що якийсь донат викликає стриману емоцію, бо я до них звик, чи що. Ні. Не важливо, копійка впала – вже добре. Це ж з копійок гривня складається, з гривень – сто, з сотень – тисячі і так далі. Бувають якісь речі, коли морально буваю не готовий от просто тут і зараз до ось цього донату, – каже він.

Також він згадав ситуацію, коли хлопчик написав зворушливого листа та додав до нього 2,5 тис. грн, які накопичував на комп’ютер.

– Там така ситуація була, гнали наші машину. Десь зі Львова. Чи зі Львівщини. І хлопчик написав листа і поклав гроші. Купюри і мішечок з монетками. І сказав передати це Притулі на фонд. Але машина тоді пішла не на Київ, а відразу десь на Запорізький, по-моєму, напрямок, – розповідає Притула.

Він зазначив, що та машина місяцями з листом та із торбинкою з грошима їздила.

– Прийшов цей лист, хлопчик написав, що він збирав гроші на комп’ютер. Але ж, ну, війна, в нього тато десантник. І він захотів татові щось купити, бо той захищає Україну. Але тато сказав, що в нього все є… Він, малий, пише, ще тато сказав, що ви купили йому машину і там ше багато чого хорошого для військових. От. То я типу вирішив передати вам ці гроші. І він передав, там 2,5 тис. грн купюрами і ще така торба з копійками, – веде далі Притула.

Крім того, він розповів, що найбільший єдиноразовий донат за всю історію існування фонду Сергія Притули дорівнював 1 млн доларів.

Фото: Сергій Притула/Instagram