Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому

Март, 12 в 20:34

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному Александру Мациевскому. Его расстреляли российские оккупанты после сказанного им лозунга Слава Украине — этот момент попал на видео, которое не оставило равнодушным ни одного украинца.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении за 12 марта 2023 года.

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— Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине, за его Слава Украине, — отметил Зеленский.

Президент рассказал, что поговорил сегодня с новым президентом Чехии Петром Павелом, обсудив ряд важных тем.

— Хороший разговор, партнерский. Об обороне от государства-террориста, о нашей общей защите Европы. Поблагодарил за уже оказанную Чехией поддержку. Есть вещи, которые еще можем сделать совместно. Пригласил президента посетить Украину, — отметил Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал, что эта неделя была очень активной для Украины, в частности, ВСУ имеют мощное усиление противовоздушной обороны.

— В целом эта неделя была, как и всегда, активной для Украины. Все это дает результаты. В частности, имеем весомое усиление ПВО — я благодарю за это Норвегию. Есть новые договоренности на дипломатическом фронте. Есть движение на евроинтеграционном направлении — как результат выполнения антикоррупционных шагов, определенных в рекомендациях Еврокомиссии, включая назначение на должность нового директора НАБУ.

Он поблагодарил украинских энергетиков, всех работников ремонтных бригад, местной и центральной власти, которых привлекали к ликвидации последствий российского террористического удара 9 марта.

— Удалось восстановить технические возможности поставки электричества. Харьков — со светом. Житомирщина — со светом. Все города и громады, где были проблемы с энергоснабжением, снова оживлены. Я благодарю каждого и каждую, кто работал для этого.

В то же время Зеленский сообщил, что украинцы всего получили уже 12 миллионов LED-ламп в рамках программы обмена старых ламп на новые.