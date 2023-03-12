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Факты / Україна / Общество

Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому

Юля Захарченко, редактор ленты
Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военному Александру Мациевскому. Его расстреляли российские оккупанты после сказанного им лозунга Слава Украине — этот момент попал на видео, которое не оставило равнодушным ни одного украинца.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении за 12 марта 2023 года.

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— Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине, за его Слава Украине, — отметил Зеленский.

Президент рассказал, что поговорил сегодня с новым президентом Чехии Петром Павелом, обсудив ряд важных тем.

— Хороший разговор, партнерский. Об обороне от государства-террориста, о нашей общей защите Европы. Поблагодарил за уже оказанную Чехией поддержку. Есть вещи, которые еще можем сделать совместно. Пригласил президента посетить Украину, — отметил Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал, что эта неделя была очень активной для Украины, в частности, ВСУ имеют мощное усиление противовоздушной обороны.

— В целом эта неделя была, как и всегда, активной для Украины. Все это дает результаты. В частности, имеем весомое усиление ПВО — я благодарю за это Норвегию. Есть новые договоренности на дипломатическом фронте. Есть движение на евроинтеграционном направлении — как результат выполнения антикоррупционных шагов, определенных в рекомендациях Еврокомиссии, включая назначение на должность нового директора НАБУ.

Он поблагодарил украинских энергетиков, всех работников ремонтных бригад, местной и центральной власти, которых привлекали к ликвидации последствий российского террористического удара 9 марта.

— Удалось восстановить технические возможности поставки электричества. Харьков — со светом. Житомирщина — со светом. Все города и громады, где были проблемы с энергоснабжением, снова оживлены. Я благодарю каждого и каждую, кто работал для этого.

В то же время Зеленский сообщил, что украинцы всего получили уже 12 миллионов LED-ламп в рамках программы обмена старых ламп на новые.

— И если говорить об энергосбережении, то этот объем позволяет сохранить до 600 мегаватт энергии. Ориентировочно это как, например, более половины генерации мощного блока АЭС. Пожалуйста, пользуйтесь этой программой обмена ламп, — призвал президент Украины.

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