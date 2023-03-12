Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському

Березень, 12 в 20:34

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовому Олександру Мацієвському. Його розстріляли російські окупанти після сказаного ним гасла Слава Україні – цей момент потрапив на відео, яке не залишило байдужим жодного українця.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні за 12 березня 2023 року.

Зараз дивляться