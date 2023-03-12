Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовому Олександру Мацієвському. Його розстріляли російські окупанти після сказаного ним гасла Слава Україні – цей момент потрапив на відео, яке не залишило байдужим жодного українця.
Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні за 12 березня 2023 року.
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– Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть усі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні, за його Слава Україні, – зазначив Зеленський.