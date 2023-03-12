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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовому Олександру Мацієвському. Його розстріляли російські окупанти після сказаного ним гасла Слава Україні – цей момент потрапив на відео, яке не залишило байдужим жодного українця.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні за 12 березня 2023 року.

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– Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть усі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні, за його Слава Україні, – зазначив Зеленський.

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Військовим, розстріляним за гасло Слава Україні, був Олександр Мацієвський – ТрО Північ

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