Март, 08 в 22:03

Расстрелянным за лозунг Слава Украине военным был Александр Мациевский. В 119 отдельной бригаде ТрО Черниговской области подтвердили, что на кадрах, которые шокировали весь мир, именно он.

— 6 марта 2023 года в сети были обнародованы очередные доказательства российских военных преступлений. Вся Украина увидела казнь украинского воина, бойца 163 батальона 119 отдельной бригады ТрО Черниговской области. Видео героической гибели Александра Мациевского за сутки стало вирусным и никого не оставило равнодушным, — сообщает Региональное управление Сил ТрО Север Вооруженных сил Украины.

В сообщении уточняется, что 30 декабря 2022 года в окрестностях Соледара он и еще четверо военных во время перемещения приняли встречное сражение с превосходящими силами врага.

Позже визуальный контакт и связь с ними исчезла. Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывного минометного обстрела и плотного огня из стрелкового оружия.

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— Мы до конца не знаем подробности этого боя. Неизвестно, кто и как погиб. Неизвестно, как Александр попал в плен. К сожалению, свидетелей не осталось, все погибли или пропали без вести, — говорится в сообщении.

Там добавляют, что мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали его на видео казни, которое позднее обнародовали в соцсетях.

Александру Мациевскому было 42 года. До полномасштабного вторжения РФ он работал электромонтером в Киеве, а после 24 февраля добровольцем пошел в территориальную оборону Нежина.

Весной защищал Черниговскую область в составе 119 бригады Сил территориальной обороны. В конце 2022 года подразделение выполняло задачи в Донецкой области. Однако он не рассказывал матери, что находится на позициях возле Соледара.

— Он никогда не любил, чтобы мы прощались. Когда он уходил, то они знали, что уходят, а он вернулся, перекрестился, перекрестил дом и себя, со мной попрощался. Сказал: мамочка, ты так постарела. А я сказала, что, сынок, такое время, я переживаю. А он: мама, спасибо тебе за жизнь, — рассказала она.

Последний разговор Александра с матерью состоялся 29 декабря, когда он позвонил ей.

— Мамочка, береги себя! И все. А я так плакала и говорила: сыночек, ты главное себя береги! Я как чувствовала, и сказала, что ты себя сохрани для меня. Я выживу, а ты для меня себя сохрани, — поделилась мать Александра.

30 декабря 2022 года Александр и четверо его побратимов находились на военном задании вблизи Соледара, с которого никто не вернулся.

По должности Александр был снайпером, но в том бою он был с автоматом, рассказал командир подразделения. На видео военный уже без амуниции и бронежилета — стоит возле вырытой ямы.

— Никаких сомнений у меня нет. На это указывает несколько признаков, связанных с фигурой человека, с тем, как он держится. Все люди, и я, кто служил с ним, узнают без сомнения его голос, мимику, специфическое и характерное ранение брови, элементы одежды и шеврон. Я склонен считать, что Александра забрали. Учитывая, что он стоит в яме без оружия и без снаряжения, то его заставили выкапывать себе могилу. И все, что смогли сделать — это дать ему последнюю сигарету, — отметил командир.

Во время обмена тело Александра Мациевского вернули в Украину. В справке о причине смерти указано, что украинский воин погиб в результате ранения от огнестрельного оружия. А уже 14 февраля его похоронили в Нежине.

Украинцев и мировое сообщество всколыхнуло видео, как российские оккупанты расстреливают украинского воина. Мужчина без оружия стоял перед ними, смотрел в глаза и сказал лозунг Слава Украине.

Пользователи соцсетей оставили сотни тысяч сообщений с хэштегом #Слава Украине в поддержку Украины и убитого героя.

Фракция политической партии Слуга народа хочет направить президенту Владимиру Зеленскому обращение с просьбой предоставить расстрелянному воину звание Героя Украины (посмертно).

Пока неизвестно, когда, как и при каких обстоятельствах создали видеозапись, однако Украина пытается установить личность погибшего воина, вероятно, захваченного в российский плен без вооружения.

Были разные версии относительно вероятной личности военного, который был цинично убит оккупантами.

Среди них — Тимофей Шадура, который служил в 30 отдельной механизированной бригаде им. князя Константина Острожского, сообщили в Минобороны Украины со ссылкой на информацию от командования бригады.

Тимофей Шадура считался пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута. Сейчас тело этого военнослужащего остается на временно оккупированной территории.