Прогресс, достигнутый Украиной как страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз, будет оцениваться осенью 2023 года. На основании такой оценки Совет ЕС определит дальнейшие шаги по присоединению нашего государства к блоку.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Кируне (Швеция) президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Таким образом она ответила на вопрос, возможно ли уже в этом году начало переговоров по членству Украины в ЕС. Урсула фон дер Ляйен напомнила, что процесс вступления страны в состав Евросоюза обычно происходит постепенно, шаг за шагом.

