Январь, 13 в 20:09

Прогресс, достигнутый Украиной как страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз, будет оцениваться осенью 2023 года. На основании такой оценки Совет ЕС определит дальнейшие шаги по присоединению нашего государства к блоку.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Кируне (Швеция) президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Таким образом она ответила на вопрос, возможно ли уже в этом году начало переговоров по членству Украины в ЕС. Урсула фон дер Ляйен напомнила, что процесс вступления страны в состав Евросоюза обычно происходит постепенно, шаг за шагом.

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– Для нас сейчас следующий важный пункт, важный этап – это “пакет расширения” осенью, который отразит прогресс, которого достигла с начала года каждая страна-кандидат, желающая присоединиться к Евросоюзу, — объяснила она.

Dear @SwedishPM, you have made Ukraine the 1st priority of your presidency.

Russia’s imperial war also showed that we need to take greater responsibility for our collective security. So I welcome your ambition to strengthen EU security & defence policy ↓ https://t.co/D7Pdv9EPIR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 13, 2023

Президент Еврокомиссии назвала наше государство “чрезвычайно амбициозным, сильным и быстрым в достижении результатов”. Она подтвердила, что для поддержки этого процесса реформ Украину в начале февраля посетит делегация еврокомиссаров. Состоятся консультации с украинским правительством.

– Для нас важно добиваться вместе с украинским правительством как можно более высокого качества, сочетая это со скоростью и амбициями. Чтобы осенью это отразил отчет о расширении, что приведет, как можно надеяться, к интересному и положительному решению Совета ЕС, — подчеркнула фон дер Ляйен, комментируя последовательность процесса вступления в Евросоюз.

Как известно, 23 июня 2022 года в Брюсселе все страны-члены ЕС поддержали предоставление Украине статуса кандидата на членство в блоке.

В то же время, Еврокомиссия определила семь блоков рекомендаций, которые наше государство должно выполнить перед началом переговоров о членстве в ЕС. Они касаются борьбы с коррупцией, судебной реформы, закона о СМИ, реформы законодательства о национальных меньшинствах и т.д.

Ранее вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Еврокомиссия может предварительно оценить прогресс Украины в выполнении этих требований весной 2023 года.

Вступление Украинского государства в Евросоюз станет одной из ключевых тем предстоящего саммита Украина-ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве.