Без Пакунка малюка: новоиспеченных родителей хотят лишить поддержки от государства
Министерство социальной политики почти три месяца блокирует тендеры на закупку Пакунка малюка, который получают родители при рождении ребенка.
Вместо этого они предлагают денежную компенсацию, которая не покрывает и половины от розничной стоимости вещей в пакунку.
Об этом сообщил предприниматель Александр Соколовский.
— Минимальная цена предметов, которые есть в Пакунку малюка в розницу — от 15 до 20 тыс. грн. Минсоцполитики предлагает родителям получить 6800 грн. Хотя, по данным опроса ЮНИСЕФ, 80-90% родителей предпочли бы пакунок. В нем есть все необходимое для мамы и новорожденного. Сейчас родители лишены права выбора. Мы надеемся, ситуация будет решена, — пишет предприниматель.
Соколовский убежден, что в стране, где во время войны снижаются и рождаемость, и уровень жизни, поддержка молодых родителей критически важна.
Кроме того, закупка хотя бы 50 тыс. Пакунків малюка обеспечит работой 2 000 украинцев. Ведь львиная доля пакунка — производится в Украине.
Пакунок малюка — вещи первой необходимости для матери и ребенка, которые должны упростить быт молодых родителей и снизить их расходы.
В него входят подгузники, салфетки, подгузники, одежда, гигиенические принадлежности и принадлежности, коврик, расческа, ножницы, матрас, игрушки и многое другое. Возможность получить пакунок предусмотрена действующим законодательством.
По данным Украинской правды, 80% наполнения Пакунка малюка — произведено в Украине. Украинцы производят текстиль, косметику, развивающие игрушки, коврики и коробку, которую можно использовать как люльку.