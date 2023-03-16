Без Пакунка малюка: новоиспеченных родителей хотят лишить поддержки от государства

Март, 16 в 14:02

Министерство социальной политики почти три месяца блокирует тендеры на закупку Пакунка малюка, который получают родители при рождении ребенка.

Вместо этого они предлагают денежную компенсацию, которая не покрывает и половины от розничной стоимости вещей в пакунку.

Об этом сообщил предприниматель Александр Соколовский.

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— Минимальная цена предметов, которые есть в Пакунку малюка в розницу — от 15 до 20 тыс. грн. Минсоцполитики предлагает родителям получить 6800 грн. Хотя, по данным опроса ЮНИСЕФ, 80-90% родителей предпочли бы пакунок. В нем есть все необходимое для мамы и новорожденного. Сейчас родители лишены права выбора. Мы надеемся, ситуация будет решена, — пишет предприниматель.

Соколовский убежден, что в стране, где во время войны снижаются и рождаемость, и уровень жизни, поддержка молодых родителей критически важна.

Кроме того, закупка хотя бы 50 тыс. Пакунків малюка обеспечит работой 2 000 украинцев. Ведь львиная доля пакунка — производится в Украине.

Пакунок малюка — вещи первой необходимости для матери и ребенка, которые должны упростить быт молодых родителей и снизить их расходы.

В него входят подгузники, салфетки, подгузники, одежда, гигиенические принадлежности и принадлежности, коврик, расческа, ножницы, матрас, игрушки и многое другое. Возможность получить пакунок предусмотрена действующим законодательством.

По данным Украинской правды, 80% наполнения Пакунка малюка — произведено в Украине. Украинцы производят текстиль, косметику, развивающие игрушки, коврики и коробку, которую можно использовать как люльку.