Без Пакунка малюка: новоспечених батьків хочуть позбавити підтримки від держави

Березень, 16 в 14:02

Міністерство соціальної політики майже три місяці блокує тендери на закупівлю Пакунка малюка, який отримують батьки при народженні дитини.

Замість цього вони пропонують грошову компенсацію, яка не покриває й половини від роздрібної вартості речей в пакунку.

Про це повідомив підприємець Олександр Соколовський.

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– Мінімальна ціна предметів, які є в Пакунку малюка у роздріб — від 15 до 20 тис. грн. Мінсоцполітики пропонує батькам отримати 6800 грн. Хоча, за даними опитування ЮНІСЕФ, 80-90% батьків надали б перевагу Пакунка. В ньому є все необхідне для мами та новонародженого. Зараз батьки позбавлені права вибору. Ми сподіваємось, ситуацію буде вирішено, — пише підприємець.

Соколовський переконаний, що в країні, де під час війни знижуються і народжуваність, і рівень життя, підтримка молодих батьків критично важлива.

Крім того, закупівля хоча б 50 тис. Пакунків малюка забезпечить роботою 2 000 українців. Адже левова частка пакунка — виробляється в Україні.

Пакунок малюка — речі першої потреби для матері та дитини, які мають спростити побут молодих батьків та знизити їх витрати.

До нього входять пелюшки, серветки, памперси, одяг, гігієнічні предмети та засоби, килимок, гребінець, ножиці, матрац, іграшки тощо. Можливість отримати пакунок передбачена чинним законодавством.

За даними Української правди, 80% наповнення Пакунка малюка — вироблено в Україні. Українці виробляють текстиль, косметику, розвиваючі іграшки, килимки та коробку, яку можна використовувати як люльку.