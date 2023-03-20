В Украине разрешили присваивать офицерские звания военным без высшего образования

Март, 20 в 20:16

Верховная Рада приняла законопроект №8339, который дает возможность получить младшее офицерское звание, минуя формальные требования по диплому о высшем образовании.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа в Верховной Раде. По его словам, полномасштабная война в Украине воспитала новых командиров.

— Еще год назад многие из них жили гражданской жизнью. Не все имели военное образование или диплом университета. Но сейчас они имеют боевой опыт, которого не имеют офицеры стран НАТО. Я уверен, что опытные бойцы станут новой военной элитой Украины. И мелкие формальности не должны тормозить их карьеру, — отметил он.

Ранее лицо с весовым боевым опытом, однако без высшего образования, не могло претендовать на офицерскую должность. В то же время люди, которые проходили исключительно теоретическую подготовку, имели возможность получить руководящую должность, говорится в объяснительной записке.

Сейчас смотрят

В документе указано, что законопроект предусматривает в период действия военного положения возможность принятия на военную службу по контракту лиц офицерского состава с одновременным присвоением первичного воинского звания офицерского состава лиц сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту или военную службу по призыву по мобилизации, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период при условии, что такие лица имеют боевой опыт и проходили военную службу в районах ведения военных (боевых) действий не менее шести месяцев.

В то же время принятие на военную службу по контракту в этом случае не осуществляется в течение срока действия дисциплинарных взысканий, а наличие высшего образования не требуется.

В законопроекте предлагается гибкое положение: лица, назначаемые на офицерские должности по нововведенному основанию, проходят курс военной подготовки по направлению, соответствующему профилю служебной деятельности до или после назначения на должность (но не позднее, чем в течение шести месяцев со дня прекращения или отмены военного положения).