В Україні дозволили надавати офіцерські звання військовим без вищої освіти

Березень, 20 в 20:16

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8339, який дає можливість отримати молодше офіцерське звання, оминаючи формальні вимоги щодо диплома про вищу освіту.

Про це повідомив очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді. За його словами, повномасштабна війна в Україні виховала нових командирів.

– Ще рік тому багато хто з них жив цивільним життям. Не всі мали військову освіту чи диплом університету. Але зараз вони мають бойовий досвід, якого не мають офіцери країн НАТО. Я впевнений, що досвідчені бійці стануть новою військовою елітою України. І дрібні формальності не повинні гальмувати їхню кар’єру, – зазначив він.

Раніше особа з ваговим бойовим досвідом, проте без вищої освіти, не могла претендувати на офіцерську посаду. Водночас люди, які проходили лише теоретичну підготовку, мали можливість отримати керівну посаду, йдеться у пояснювальні записці.

Зараз дивляться

У документі зазначено, що законопроєкт передбачає у період дії воєнного стану можливість прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період за умови, що такі особи мають бойовий досвід та проходили військову службу в районах ведення воєнних (бойових) дій не менше шести місяців.

Водночас прийняття на військову службу за контрактом у цьому випадку не здійснюється протягом строку дії дисциплінарних стягнень, а наявність вищої освіти не вимагається.

У законопроєкті пропонується гнучке положення: особи, які призначаються на офіцерські посади за нововведеною підставою, проходять курс воєнної підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності до або після призначення на посаду (але не пізніше, ніж протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану).