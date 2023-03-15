Все как на поле боя! Как проходят учения военных на севере

Постоянные тренировки в условиях максимально приближенных к боевым действиям — залог готовности личного состава наших сил обороны к любым вызовам. Такие комплексные занятия по тактической и психологической подготовке продолжаются в Северной операционной зоне.

Уровень солдат и офицеров там проверил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Выстрелы, взрывы мин и снарядов, огонь, дым и дождь. Все как в настоящем бою. Единственное отличие: рядом стоят инструкторы, постоянно подгоняющие и подсказывающие, что и как нужно делать.

– В бою никто не будет вас жалеть. Это принципиально тем, что, к примеру, группа идет, в группе есть командир. Они, кроме командира и его голоса, ничего не должны принимать во внимание, — рассказывает Роман, инструктор Вооруженных Сил Украины

На такой тренировке, как и во время реального боя, услышать голос можно не всегда.

Полосы для тренировок используют и десантно-штурмовые подразделения, и Силы территориальной обороны, и механизированные подразделения ВСУ.

Прошедшие испытания бойцы устали и истощены, но единодушно уверяют — учения приближенные к боевым условиям крайне необходимы.

Комплексные учения и занятия по тактической и психологической подготовке продолжаются в Северной операционной зоне. Уровень солдат и офицеров постоянно контролирует командующий объединенными силами Сергей Наев.

— Для того, чтобы быть психологически готовыми к ведению современного боя необходимо качественно готовиться. Быстро принимать решение командиру отделения, расчета, экипажа, вести людей. Есть взрывы, есть огонь, дым: все то, с чем может встретиться боец на поле боя, – добавил Сергей Наев, командующий Объединенными Силами ВС Украины.

Для усиления государственной границы на Севере, кроме постоянных тренировок, создают новые оборонные рубежи и укрепляют наши позиции.

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