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Факты / Україна / Общество

Для глубокой разведки и корректировки HIMARS: что известно о дроне SHARK, который получили ВСУ

Юля Захарченко, редактор ленты
дрон Shark

Военные ВСУ в середине марта получили первый беспилотник отечественного производства Shark, или же Акула.

В целом наши военные получат 25 таких беспилотных комплексов.

Беспилотный авиационный комплекс SHARK UAS способен вести глубинную аэроразведку и корректировать огонь из дальнобойного вооружения, в частности, РСЗО HIMARS.

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Украинская компания Укрспецсистем разработала устойчивый к работе в условиях боевых действий дрон, который может корректировать реактивные артиллерийские системы, передаваемые США, и выполнять другие функции.

– Мы начали работать над ним уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения РФ. И менее чем через полгода SHARK уже летал. Двойная гордость, что это полностью украинский беспилотник – от идеи до производства, — отметили в компании.

Технические характеристики беспилотника SHARK:

  • время полета – более 2 часов;
  • дальность связи 60 км;
  • практический потолок 2000 м;
  • взлетная масса 10 кг;
  • размах крыльев – 1,91 м;
  • время развертывания – 15 минут;
  • температура эксплуатации – от -15 С до +50 С;
  • метод шифрования — AES256;
  • крейсерская скорость – 70-90 км/ч;
  • максимальная скорость полета – 150 км/ч;
  • скорость сваливания 60 км/ч.

В Укрспецсистем пообещали постепенно рассказывать о технических характеристиках и деталях беспилотника SHARK. Пока известно, что он может решать основные задачи по разведке, наблюдению и корректировке огня.

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Военные ВСУ получили первый украинский дрон Shark

Фото: Ukrspecsystems

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