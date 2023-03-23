Для глубокой разведки и корректировки HIMARS: что известно о дроне SHARK, который получили ВСУ

Март, 23 в 16:27

Военные ВСУ в середине марта получили первый беспилотник отечественного производства Shark, или же Акула.

В целом наши военные получат 25 таких беспилотных комплексов.

Беспилотный авиационный комплекс SHARK UAS способен вести глубинную аэроразведку и корректировать огонь из дальнобойного вооружения, в частности, РСЗО HIMARS.

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Украинская компания Укрспецсистем разработала устойчивый к работе в условиях боевых действий дрон, который может корректировать реактивные артиллерийские системы, передаваемые США, и выполнять другие функции.

– Мы начали работать над ним уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения РФ. И менее чем через полгода SHARK уже летал. Двойная гордость, что это полностью украинский беспилотник – от идеи до производства, — отметили в компании.

Технические характеристики беспилотника SHARK:

время полета – более 2 часов;

дальность связи – 60 км;

60 км; практический потолок – 2000 м;

2000 м; взлетная масса – 10 кг;

10 кг; размах крыльев – 1,91 м;

время развертывания – 15 минут;

температура эксплуатации – от -15 С до +50 С;

метод шифрования — AES256;

крейсерская скорость – 70-90 км/ч;

максимальная скорость полета – 150 км/ч;

скорость сваливания – 60 км/ч.

В Укрспецсистем пообещали постепенно рассказывать о технических характеристиках и деталях беспилотника SHARK. Пока известно, что он может решать основные задачи по разведке, наблюдению и корректировке огня.

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Фото: Ukrspecsystems