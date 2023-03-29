Март, 29 в 12:14

Способов учить английский язык дистанционно есть множество. Вы можете найти онлайн-курсы на любой вкус, цену и запрос, можете брать частные уроки или учить английский с помощью программ и мобильных приложений.

Все зависит от вашей самоорганизации и цели, а найти нужные материалы не составит труда.

В нашем блоге школы Yappi Business учить английский онлайн поможет множество полезной информации и лайфхаков, которые сделают процесс учебы более интересным и эффективным.

Сейчас смотрят

Организовываем пространство и время учебы правильно

Учить английский онлайн дома можно продуктивно, если придерживаться нескольких нехитрых правил.

Учить язык нужно систематически, не пропуская занятия на курсах и каждый день уделять немного времени на изучение новых слов, правил, просмотра видео.

Не стоит учить за раз огромные списки новых слов и часами сидеть за грамматикой, лучше выделите пол часа в день на тренировку английского языка.

Планируйте время занятий и самоподготовки, когда вы продуктивней всего и не забывайте вносить в рабочий календарь, чтобы точно не пропустить.

Обустройте удобное рабочее место, где никто и ничто не будет отвлекать от учебы.

Практикуйте все навыки английского языка на досуге. Просматривайте онлайн фильмы и сериалы в оригинале. Используйте английские субтитры для лучшего понимания и выписывайте новые слова.

Читайте книги, онлайн-издания и блоги на английском, чтобы учиться бегло воспринимать текст.

Скачайте приложения для тренировки грамматики или выученных слов. Имея 10-15 минут свободного времени, вы сможете учить что-то новое и тренировать пройденный материал.

Разговорный английский практиковать также можно с помощью социальных сетей для поиска собеседников. Также онлайн можно найти разговорные клубы на интересные темы. Проводите досуг весело и с пользой.

Как выбрать онлайн-курсы английского языка

Начинайте учить английский с поиска онлайн курсов, определив основные параметры: цена, направленность, время занятий, дополнительные возможности посещать разговорные клубы, мастер-классы и консультации.

Учить английский язык проще в небольших группах, чтобы преподаватель смог проработать все важные моменты с каждым из студентов.

Перед выбором онлайн-школы английского языка, проверьте о ней отзывы на разных сайтах. Рейтинги в социальных сетях и Google также помогут сориентироваться в качестве учебы, ведь модераторы школ не имеют доступа к редактированию отзывов студентов на других сайтах.

Советуем выбирать курсы, где занятия проходят не реже, чем дважды в неделю.

Проверяя цену, уточните, что входит в нее: учебные материалы, количество занятий и дополнительные возможности. Выбирайте максимально выгодное предложение с высокими рейтингами и хорошими отзывами.