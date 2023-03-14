Языковой омбудсмен: русификация украинского образования – сознательная тактика оккупантов
Политика русификации украинской системы образования на временно оккупированных территориях является частью тактики России, которая направлена на искоренение национальной идентичности.
Такое мнение высказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
— Это не первый пример того, как оккупационный режим России, нарушая международное право, нормы и юридические практики цивилизованного мира, запрещает украинский язык, — заявил Кремень, комментируя информацию об отмене в оккупированной части Запорожской области обязательного изучения украинского языка.
Он отметил, что оккупанты продолжают уничтожать украинское образование и культуру, похищать учителей и детей, сжигать садики и школы.
— К многочисленным фактам лингвоцида, которые Секретариат уполномоченного собирает третий год, добавляются новые. Самопровозглашенная преступная образовательная нечисть, обслуживающая врага, – такие же террористы, как и российские оккупационные войска. Причастные к преступлениям будут наказаны, — говорит Кремень.