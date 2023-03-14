Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Языковой омбудсмен: русификация украинского образования – сознательная тактика оккупантов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Языковой омбудсмен: русификация украинского образования – сознательная тактика оккупантов
Фото: Depositphotos

Политика русификации украинской системы образования на временно оккупированных территориях является частью тактики России, которая направлена на искоренение национальной идентичности.

Такое мнение высказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

— Это не первый пример того, как оккупационный режим России, нарушая международное право, нормы и юридические практики цивилизованного мира, запрещает украинский язык, — заявил Кремень, комментируя информацию об отмене в оккупированной части Запорожской области обязательного изучения украинского языка.

Читайте
Проводят обыски и угрожают лишить родительских прав: в Бердянске оккупанты заставляют детей ходить в российские школы

Он отметил, что оккупанты продолжают уничтожать украинское образование и культуру, похищать учителей и детей, сжигать садики и школы.

Сейчас смотрят

— К многочисленным фактам лингвоцида, которые Секретариат уполномоченного собирает третий год, добавляются новые. Самопровозглашенная преступная образовательная нечисть, обслуживающая врага, – такие же террористы, как и российские оккупационные войска. Причастные к преступлениям будут наказаны, — говорит Кремень.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка