Языковой омбудсмен: русификация украинского образования – сознательная тактика оккупантов

Март, 14 в 11:54

Политика русификации украинской системы образования на временно оккупированных территориях является частью тактики России, которая направлена на искоренение национальной идентичности.

Такое мнение высказал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

— Это не первый пример того, как оккупационный режим России, нарушая международное право, нормы и юридические практики цивилизованного мира, запрещает украинский язык, — заявил Кремень, комментируя информацию об отмене в оккупированной части Запорожской области обязательного изучения украинского языка.

Он отметил, что оккупанты продолжают уничтожать украинское образование и культуру, похищать учителей и детей, сжигать садики и школы.

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