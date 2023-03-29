Березень, 29 в 12:14

Способів вчити англійську мову дистанційно – безліч. Ви можете знайти онлайн-курси на будь-який смак, ціну та запит, можете брати приватні уроки або вчити англійську за допомогою програм та мобільних додатків.

Усе залежить від вашої самоорганізації та мети, а знайти потрібні матеріали не складе труднощів.

У нашому блозі школи Yappi Business вчити англійську онлайн допоможе безліч корисної інформації та лайфхаків, які зроблять процес навчання онлайн цікавішим та ефективнішим.

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Організовуємо простір та час навчання правильно

Вчити англійську онлайн вдома можна продуктивно, якщо дотримуватися кількох нехитрих правил.

Вчити мову потрібно систематично, не пропускаючи заняття на курсах і щодня приділяти трохи часу на вивчення нових слів, правил, перегляду відео та читання.

Не варто вчити за раз величезні списки нових слів та годинами сидіти за граматикою, краще виділіть пів години на день на тренування англійської мови.

Облаштуйте зручне робоче місце, де ніхто і ніщо не буде відвертати вашу увагу.

Практикуйте всі навички англійської мови на дозвіллі. Переглядайте онлайн фільми та серіали в оригіналі. Використовуйте англійські субтитри для кращого розуміння та виписуйте нові слова. Читайте книги, онлайн-видання та блоги англійською, щоб вчитися швидко сприймати текст.

Завантажте додатки для тренування граматики або вивчених слів. Маючи 10-15 хвилин вільного часу, ви зможете вчити щось нове та згадувати пройдений матеріал.

А розмовну англійську можна практикувати онлайн за допомогою спеціальних платформ для пошуку співрозмовників. Також можна знайти розмовні клуби на цікаві теми. Проводьте вільний час весело та корисно.

Як обрати онлайн-курси англійської мови

Починати вивчення англійської потрібно з пошуку курсів, визначивши основні параметри: ціна, спрямованість, час занять, додаткові можливості відвідувати розмовні клуби, майстер-класи та консультації.

Вчити англійську мову простіше в невеликих групах онлайн, щоб викладач зміг опрацювати всі важливі моменти з кожним зі студентів.

Перед вибором онлайн-школи англійської мови, перевірте про неї відгуки на різних сайтах. Рейтинги в соціальних мережах та Google також допоможуть зорієнтуватися в якості навчання, адже модератори шкіл не мають доступу до редагування відгуків студентів на інших сайтах.

Радимо обирати курси, де заняття проходять не рідше, ніж двічі на тиждень.

Перевіряючи ціну, уточніть, що входить у неї: навчальні матеріали, кількість занять та додаткові можливості. Обирайте максимально вигідну пропозицію з високими рейтингами та хорошими відгуками.