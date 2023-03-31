МКИП подало иск в Хозяйственный суд Киева из-за действий УПЦ МП — Ткаченко

Комиссию Минкульта представители УПЦ Московского патриархата снова не пустили на территорию Национального заповедника Киево-Печерская лавра. МКИП подало иск в Хозяйственный суд города Киева.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Готов рассказать вам новость. Сегодня, во второй половине дня, мы подали иск в Хозяйственный суд Киева о препятствовании в управлении государственным имуществом. Надеюсь, такие дела рассматриваются обычно в ускоренном порядке. Соответствующее решение суд примет, и в дальнейшем будут работать судебные исполнители, — отметил он.

Глава Минкульта рассказал, будет ли комиссия приема-передачи государственного имущества снова пытаться попасть в помещения Киево-Печерской лавры.

— Пока там какой-то митрополит угрожает, что Лавру возьмут штурмом… Штурмом берут нашу беззащитную комиссию, состоящую преимущественно из женщин. В дальнейшем будем действовать исключительно в рамках закона, предусмотренного государством, — объяснил Ткаченко.

В то же время он прокомментировал обращение митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, обнародованного на сайте Украинской православной церкви.

— Во-первых, это манипуляция на манипуляции. Они хорошо научились у своих кремлевских друзей. Мы действуем абсолютно в законных пределах. Речь не идет о насильственном выселении монахов. Мы говорим всегда о том, что монашеская и религиозная жизнь в Лавре должна продолжаться.

Самое главное, вчера правительство отменило постановление, на которое ссылаются эти деятели. Этого распоряжения от 2013 года не существует. Мы сегодня этим людям доказали, показали с мокрой печатью решение украинского правительства. На что они ссылаются теперь — я не знаю, — отметил глава Минкульта.