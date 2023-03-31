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Факты / Україна / Общество

Из-за препятствования доступа комиссии в Лавру снова подали заявление в полицию – МКИП

Юля Захарченко, редактор ленты
представники УПЦ МП виїджають з лаври
Фото: Getty Images

Национальный заповедник Киево-Печерская лавра снова подал заявление в Печерское управление полиции ГУ Национальной полиции в Киеве из-за незаконного препятствования доступа представителей УПЦ Московского патриархата к государственному имуществу.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

По данным МКИП, комиссия приема-передачи государственного имущества Национального заповедника Киево-Печерская лавра снова не смогла начать работу в Лавре из-за препятствования УПЦ МП.

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— Так, при повторной попытке осмотреть одно из помещений, комиссия не смогла попасть в здание, потому что оно было закрыто. Ключи, которые передали представители монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения. Об этом комиссия составила соответствующий акт, — отмечают в Минкульте.

Стоит отметить, что еще два дня назад, 29 марта, представители Украинской православной церкви Московского патриархата были обязаны освободить здания Киево-Печерской лавры, однако до сих пор комиссия приема-передачи государственного имущества не может туда попасть.

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