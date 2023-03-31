МКІП подало позов до Господарського суду Києва через дії УПЦ МП – Ткаченко

Комісію Мінкульту представники УПЦ Московського патріархату знову не пустили на територію Національного заповідника Києво-Печерська лавра. МКІП подало позов до Господарського суду міста Києва.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Готовий розказати вам новину. Сьогодні, у другій половині дня, ми подали позов до Господарського суду Києва щодо перешкоджання в управлінні державним майном. Через це заповідник звернувся до Господарського суду Києва, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП на шляху передачі в законний спосіб майна лаври законному власнику – державі. Такі справи розглядаються зазвичай у прискореному порядку. Відповідне рішення ухвалить суд, і надалі працюватимуть судові виконавці, – зазначив він.

Очільник Мінкульту розповів, чи буде комісія з приймання-передачі державного майна знову намагатися потрапити до приміщень Києво-Печерської лаври.

– Поки там якийсь митрополит погрожує, що Лавру візьмуть штурмом… Штурмом беруть нашу беззахисну комісію, яка складається переважно з жінок. Надалі діятимемо виключно у межах закону, передбаченого державою, – пояснив Ткаченко.

Водночас він прокоментував звернення митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла, оприлюдненого на сайті Української православної церкви.

– По-перше, це маніпуляція на маніпуляції. Вони добре навчилися у своїх кремлівських друзів. Ми діємо абсолютно в законних межах. Не йдеться про насильницьке виселення ченців. Ми говоримо завжди про те, що чернече і релігійне життя в Лаврі має продовжуватися.

Найголовніше, вчора уряд скасував постанову, на яку посилаються ці діячі. Цього розпорядження від 2013 року немає. Ми сьогодні цим людям довели, показали з мокрою печаткою рішення українського уряду. На що вони посилаються тепер – я не знаю, – зазначив очільник Мінкульту.