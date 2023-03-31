Весной война не закончится: Мусиенко о ресурсах Украины и контрнаступлении ВСУ

Март, 31 в 16:36

Не стоит воспринимать контрнаступление Вооруженных сил Украины как решающую битву с российской армией. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии украинским журналистам.

По его словам, Украина не имеет возможностей и ресурсов вести бесконечные контрнаступления по несколько раз. По мнению Мусиенко, воинам ВСУ нужно восстанавливаться и пополнять военные ресурсы.

— Мы тоже нуждаемся в восстановлении, если наши ресурсы будут исчерпываться. Учитывая тенденции, сейчас нам партнеры говорят, что у нас появляется достаточно хороший шанс для того, чтобы осуществить контрнаступление и дойти до победы в войне, — отметил военный аналитик.

Эксперт убежден, что военным ВСУ нужно максимально эффективно уже этой весной воспользоваться накопленными Украиной и партнерами ресурсами.

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