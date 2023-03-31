Весной война не закончится: Мусиенко о ресурсах Украины и контрнаступлении ВСУ
Не стоит воспринимать контрнаступление Вооруженных сил Украины как решающую битву с российской армией. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии украинским журналистам.
По его словам, Украина не имеет возможностей и ресурсов вести бесконечные контрнаступления по несколько раз. По мнению Мусиенко, воинам ВСУ нужно восстанавливаться и пополнять военные ресурсы.
— Мы тоже нуждаемся в восстановлении, если наши ресурсы будут исчерпываться. Учитывая тенденции, сейчас нам партнеры говорят, что у нас появляется достаточно хороший шанс для того, чтобы осуществить контрнаступление и дойти до победы в войне, — отметил военный аналитик.
Эксперт убежден, что военным ВСУ нужно максимально эффективно уже этой весной воспользоваться накопленными Украиной и партнерами ресурсами.
— Значит ли это, что это обязательно приведет к окончанию войны? К сожалению, нет. Но это может означать, что мы чрезвычайно улучшим свое положение, освободим как можно больше территории, создадим перспективы для быстрого окончания войны. У нас будут значительно более выгодные позиции, с которых мы сможем уже доукомплектовывать наши силы, средства и ресурсы, — считает Мусиенко.