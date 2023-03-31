Навесні війна не закінчиться: Мусієнко про ресурси України та контрнаступ ЗСУ
Не варто сприймати контрнаступ Збройних сил України як вирішальну битву з російською армією. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі українським журналістам.
За його словами, Україна не має можливостей та ресурсів вести безкінечні контрнаступи по декілька разів. На думку Мусієнка, воїнам ЗСУ потрібно відновлюватися й поповнювати військові ресурси.
– Ми теж потребуємо відновлення, якщо наші ресурси будуть вичерпуватися. Враховуючи тенденції, зараз партнери говорять, що у нас з’являється досить хороший шанс для того, щоб здійснити контрнаступ і дійти до перемоги у війні, – наголосив військовий аналітик.
Експерт переконаний, що військовим ЗСУ потрібно максимально ефективно вже цієї весни скористатися накопиченими Україною та партнерами ресурсами.
– Чи означає це, що це обов’язково призведе до закінчення війни? На жаль, ні. Але це може означати, що ми надзвичайно покращимо своє становище, звільнимо якомога більше територій, створимо перспективи для швидшого закінчення війни. У нас будуть значно вигідніші позиції, з яких ми зможемо уже доукомплектовувати наші сили, засоби та ресурси, – вважає Мусієнко.