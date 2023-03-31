Навесні війна не закінчиться: Мусієнко про ресурси України та контрнаступ ЗСУ

Березень, 31 в 16:36

Не варто сприймати контрнаступ Збройних сил України як вирішальну битву з російською армією. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі українським журналістам.

За його словами, Україна не має можливостей та ресурсів вести безкінечні контрнаступи по декілька разів. На думку Мусієнка, воїнам ЗСУ потрібно відновлюватися й поповнювати військові ресурси.

– Ми теж потребуємо відновлення, якщо наші ресурси будуть вичерпуватися. Враховуючи тенденції, зараз партнери говорять, що у нас з’являється досить хороший шанс для того, щоб здійснити контрнаступ і дійти до перемоги у війні, – наголосив військовий аналітик.

Експерт переконаний, що військовим ЗСУ потрібно максимально ефективно вже цієї весни скористатися накопиченими Україною та партнерами ресурсами.

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