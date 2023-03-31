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Факты / Україна

Боятся контрнаступления ВСУ: оккупанты обустраивают оборонительные рубежи и укрепляют инженерные сооружения на Юге

Малиновская Ангелина, редактор ленты
російські військові

Оккупанты пытаются обустраивать оборонительные рубежи и укреплять инженерные сооружения на Юге страны.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщила представительница ОК Юг Наталья Гуменюк.

— Мы видим, что они переформатируются постоянно, меняют места дислокации, поскольку понимают, что до того, как начнется то страшное контрнаступление, мы проводим целый ряд мероприятий, чтобы истощить их логистику, сократить их численность. То, что они пытаются обустраивать оборонительные рубежи и укреплять инженерные сооружения,  говорит о том, что уверенности  нет как в их командирах, так и в их силах, которыми они могут маневрировать, — говорит она.

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Кроме того, Гуменюк подчеркнула, что количество оккупантов достаточно велико и убедительно, при этом есть вооружение.

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– Но запасы, касающиеся боеприпасов, например, у них очень существенно уменьшены нашей боевой работой, – добавила она.

Фото: ГУР

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