Апрель, 01 в 17:09

Во время боя за Бахмут Донецкой области погиб командир боевой группы Vendetta Даниил Ляшук, которого знают по позывному Моджахед.

Уроженец белорусского Бреста защищал Украину с 2014 года, имел звание Народного героя Украины. А после полномасштабного вторжения России снова ушел на фронт, чтобы воевать за Украину.

Моджахед защищал Киев и пригород, участвовал в боях на Харьковщине и Николаевщине, проводил диверсионную работу на оккупированной территории Херсонщины.

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С 2014 года Даниил Ляшук был дважды тяжело ранен, однако после реабилитации снова возвращался на фронт.

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Фото: Deni Vendetti