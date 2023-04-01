В боях за Бахмут погиб командир боевой группы Vendetta Ляшук с позывным Моджахед
Во время боя за Бахмут Донецкой области погиб командир боевой группы Vendetta Даниил Ляшук, которого знают по позывному Моджахед.
Уроженец белорусского Бреста защищал Украину с 2014 года, имел звание Народного героя Украины. А после полномасштабного вторжения России снова ушел на фронт, чтобы воевать за Украину.
Моджахед защищал Киев и пригород, участвовал в боях на Харьковщине и Николаевщине, проводил диверсионную работу на оккупированной территории Херсонщины.
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С 2014 года Даниил Ляшук был дважды тяжело ранен, однако после реабилитации снова возвращался на фронт.
Фото: Deni Vendetti