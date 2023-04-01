Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В боях за Бахмут погиб командир боевой группы Vendetta Ляшук с позывным Моджахед

Юля Захарченко, редактор ленты
В боях за Бахмут погиб командир боевой группы Vendetta Ляшук с позывным Моджахед

Во время боя за Бахмут Донецкой области погиб командир боевой группы Vendetta Даниил Ляшук, которого знают по позывному Моджахед.

Уроженец белорусского Бреста защищал Украину с 2014 года, имел звание Народного героя Украины. А после полномасштабного вторжения России снова ушел на фронт, чтобы воевать за Украину.

Моджахед защищал Киев и пригород, участвовал в боях на Харьковщине и Николаевщине, проводил диверсионную работу на оккупированной территории Херсонщины.

Сейчас смотрят

С 2014 года Даниил Ляшук был дважды тяжело ранен, однако после реабилитации снова возвращался на фронт.

Читайте
Во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик Кирилюк

Фото: Deni Vendetti

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка