Во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик Кирилюк
Во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий, летчик и майор Денис Кирилюк.
Об этом сообщил украинский военнослужащий, летчик, майор Воздушных сил ВСУ Вадим Ворошилов.
— В ночь с 27 на 28 марта погиб летчик, майор Денис Кирилюк. Погиб во время выполнения боевого задания. У него остались жена, несовершеннолетняя дочь и сын, — поделился он.
За свою жизнь Денис Кирилюк совершил более 80 боевых вылетов. Из них 70 — за время полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы уничтожать врага. В августе 2022 года украинского летчика наградили орденом За мужество III степени.
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