Во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик Кирилюк

Март, 28 в 22:29

Во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий, летчик и майор Денис Кирилюк.

Об этом сообщил украинский военнослужащий, летчик, майор Воздушных сил ВСУ Вадим Ворошилов.

— В ночь с 27 на 28 марта погиб летчик, майор Денис Кирилюк. Погиб во время выполнения боевого задания. У него остались жена, несовершеннолетняя дочь и сын, — поделился он.

За свою жизнь Денис Кирилюк совершил более 80 боевых вылетов. Из них 70 — за время полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы уничтожать врага. В августе 2022 года украинского летчика наградили орденом За мужество III степени.