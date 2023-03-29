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Факты / Україна / Общество

Во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик Кирилюк

Юля Захарченко, редактор ленты
Во время выполнения боевого задания погиб украинский летчик Кирилюк

Во время выполнения боевого задания погиб украинский военнослужащий, летчик и майор Денис Кирилюк.

Об этом сообщил украинский военнослужащий, летчик, майор Воздушных сил ВСУ Вадим Ворошилов.

— В ночь с 27 на 28 марта погиб летчик, майор Денис Кирилюк. Погиб во время выполнения боевого задания. У него остались жена, несовершеннолетняя дочь и сын, — поделился он.

За свою жизнь Денис Кирилюк совершил более 80 боевых вылетов. Из них 70 — за время полномасштабного вторжения России в Украину, чтобы уничтожать врага. В августе 2022 года украинского летчика наградили орденом За мужество III степени.

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