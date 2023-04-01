У боях за Бахмут загинув командир бойової групи Vendetta Ляшук за позивним Моджахед
Під час бою за Бахмут Донецької області загинув командир бойової групи Vendetta Данііл Ляшук, якого знають за позивним Моджахед.
Уродженець білоруського Бреста захищав Україну з 2014 року, мав звання Народного героя України. А після повномасштабного вторгнення Росії знову пішов на фронт, щоб воювати за Україну.
Моджахед захищав Київ і передмістя, брав участь у боях на Харківщині та Миколаївщині, проводив диверсійну роботу на окупованій території Херсонщини.
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З 2014 року Данііл Ляшук був двічі важко поранений, проте після реабілітації знову повертався на фронт.
Фото: Deni Vendetti