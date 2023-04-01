Квітень, 01 в 17:09

Під час бою за Бахмут Донецької області загинув командир бойової групи Vendetta Данііл Ляшук, якого знають за позивним Моджахед.

Уродженець білоруського Бреста захищав Україну з 2014 року, мав звання Народного героя України. А після повномасштабного вторгнення Росії знову пішов на фронт, щоб воювати за Україну.

Моджахед захищав Київ і передмістя, брав участь у боях на Харківщині та Миколаївщині, проводив диверсійну роботу на окупованій території Херсонщини.

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З 2014 року Данііл Ляшук був двічі важко поранений, проте після реабілітації знову повертався на фронт.

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Фото: Deni Vendetti