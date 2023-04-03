Пограничники ежедневно отказывают в выезде 130-150 мужчинам – ГПСУ

Апрель, 03 в 14:58

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко посоветовал мужчинам призывного возраста, которые планируют пересечь границу Украины на выезд, перед этим ознакомиться с новыми правилами, которые действуют с 1 апреля, поскольку сейчас ежедневно они вынуждены отказывать около 130-150 лицам.

Об этом он заявил в эфире телемарафона Єдині новини.

— Ежедневно мы отказываем в пересечении границы на выезд около 130-150 лицам, которые не подпадают под правила пересечения границы. Это по всей протяженности государственной границы, где работают пункты пропуска, — подчеркнул он.

По его словам, отказы связаны с тем, что у этих граждан не было надлежащих документов для выезда за границу.

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Отвечая на вопрос относительно уклонистов, которые пытаются незаконным способом пересекать государственную границу, Демченко сообщил, что здесь наблюдается тенденция к уменьшению.

— В начале действия военного положения было 60-70 человек в сутки, сейчас — около 20 человек, — добавил он.

Кто из военнообязанных мужчин сможет выезжать из Украины в 2023 году и какие документы для этого понадобятся — читайте на Фактах ICTV.