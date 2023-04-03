Прикордонники щоденно відмовляють у виїзді 130-150 чоловікам – ДПСУ

Квітень, 03 в 14:58

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко порадив чоловікам призовного віку, які планують перетнути кордон України на виїзд, перед цим ознайомитися з новими правилами, які діють з 1 квітня, оскільки наразі щоденно вони змушені відмовляти близько 130-150 особам.

Про це він заявив в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Щоденно ми відмовляємо у перетині кордону на виїзд близько 130-150 особам, які не підпадають під правила перетину кордону. Це по всій протяжності державного кордону, де працюють пункти пропуску, – наголосив він.

За його словами, відмови пов’язані з тим, що у цих громадян не було належних документів для виїзду за кордон.

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Відповідаючи на питання щодо ухилянтів, які намагаються в незаконний спосіб перетинати державний кордон, Демченко повідомив, що тут спостерігається тенденція до зменшення.

– На початку дії воєного стану було 60-70 осіб на добу, зараз – близько 20 осіб, – додав він.

Хто з військовозобовʼязаних чоловіків зможе виїжджати з України в 2023 році та які документи для цього знадобляться – читайте на Фактах ICTV.