Апрель, 03 в 12:10

15 лет назад в Украине было основано юридическое издание – Судебно-юридическая газета.

Вместе со своими читателями она прошла путь от узкоспециализированной газеты для юристов до всеукраинского СМИ, которое читают как в Украине, так и за ее пределами. Читатели газеты — люди всех возрастов, профессионального статуса и жизненных взглядов.

— Несмотря на отсутствие света или ракетные обстрелы, мы ежедневно стараемся создать для вас информационную картину дня из актуальной информации, комментариев и авторских аналитических материалов, — говорят в газете.

До полномасштабной войны аудитория Судебно-юридической газеты составляла более 3 млн уникальных читателей ежемесячно.

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Начиная с 24 февраля 2022 года, SUD.UA подвергался почти ежедневным кибератакам. Однако это только укрепило команду газеты и их защиту.

— Мы ни на миг не прекращали работу для вас, даже утром 24 февраля 2022 года, — отмечают в газете.

В настоящее время аудитория SUD.UA возвращается к довоенным показателям и составляет более 2 млн читателей в месяц. Поэтому они счастливы, что их читатели ценят тот труд, который журналисты и руководство издания вкладывают в каждую новость и статью.