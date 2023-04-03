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Факты / Україна / Общество

Двигаемся вперед благодаря нашим читателям: Судебно-юридической газете – 15 лет

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
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15 років тому в Україні було засноване юридичне видання – Судово-юридична газета.

15 лет назад в Украине было основано юридическое издание – Судебно-юридическая газета.

Вместе со своими читателями она прошла путь от узкоспециализированной газеты для юристов до всеукраинского СМИ, которое читают как в Украине, так и за ее пределами. Читатели газеты — люди всех возрастов, профессионального статуса и жизненных взглядов.

— Несмотря на отсутствие света или ракетные обстрелы, мы ежедневно стараемся создать для вас информационную картину дня из актуальной информации, комментариев и авторских аналитических материалов, — говорят в газете.

До полномасштабной войны аудитория Судебно-юридической газеты составляла более 3 млн уникальных читателей ежемесячно.

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Начиная с 24 февраля 2022 года, SUD.UA подвергался почти ежедневным кибератакам. Однако это только укрепило команду газеты и их защиту.

— Мы ни на миг не прекращали работу для вас, даже утром 24 февраля 2022 года, — отмечают в газете.

В настоящее время аудитория SUD.UA возвращается к довоенным показателям и составляет более 2 млн читателей в месяц. Поэтому они счастливы, что их читатели ценят тот труд, который журналисты и руководство издания вкладывают в каждую новость и статью.

— За 2022 год нам удалось значительно расширить количество читателей в соцсетях — на нашем Telegram-канале t.me/sudua (20,5 тыс. подписчиков), Facebook (45 тыс. подписчиков). Вы читаете нас даже в Instagram, где вас 11,7 тыс.

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