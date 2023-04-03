Рухаємося вперед завдяки нашим читачам: Судово-юридичній газеті – 15 років
15 років тому в Україні було засновано юридичне видання – Судово-юридична газета.
Разом зі своїми читачами вона пройшла шлях від вузькоспеціалізованої газети для юристів до всеукраїнського ЗМІ, яке читають як в Україні, так і за її межами. Читачі газети – люди різного віку, професійного статусу та життєвих поглядів.
– Попри відсутність світла чи ракетні обстріли, ми щодня намагаємося створити для вас інформаційну картину дня з актуальної інформації, коментарів та авторських аналітичних матеріалів, – кажуть в газеті.
До повномасштабної війни аудиторія Судово-юридичної газети становила понад 3 млн унікальних читачів щомісяця.
Починаючи з 24 лютого 2022 року, SUD.UA зазнавав майже щоденних кібератак. Однак це лише зміцнило команду газети та їхній захист.
– Ми ні на мить не припиняли роботу для Вас, навіть зранку 24 лютого 2022 року, – зазначають в газеті.
Наразі аудиторія SUD.UA повертається до довоєнних показників і становить понад 2 млн читачів на місяць. Тож вони щасливі, що їхні читачі цінують ту працю, яку журналісти й керівництво видання вкладають у кожну новину та статтю.
– За 2022 рік нам вдалося значно розширити кількість читачів у соцмережах – на нашому Telegram-каналі t.me/sudua (20,5 тис. підписників), Facebook (45 тис. підписників). Ви читаєте нас навіть в Instagram, де вас 11,7 тис.