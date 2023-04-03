Квітень, 03 в 12:10

15 років тому в Україні було засновано юридичне видання – Судово-юридична газета.

Разом зі своїми читачами вона пройшла шлях від вузькоспеціалізованої газети для юристів до всеукраїнського ЗМІ, яке читають як в Україні, так і за її межами. Читачі газети – люди різного віку, професійного статусу та життєвих поглядів.

– Попри відсутність світла чи ракетні обстріли, ми щодня намагаємося створити для вас інформаційну картину дня з актуальної інформації, коментарів та авторських аналітичних матеріалів, – кажуть в газеті.

До повномасштабної війни аудиторія Судово-юридичної газети становила понад 3 млн унікальних читачів щомісяця.

Зараз дивляться

Починаючи з 24 лютого 2022 року, SUD.UA зазнавав майже щоденних кібератак. Однак це лише зміцнило команду газети та їхній захист.

– Ми ні на мить не припиняли роботу для Вас, навіть зранку 24 лютого 2022 року, – зазначають в газеті.

Наразі аудиторія SUD.UA повертається до довоєнних показників і становить понад 2 млн читачів на місяць. Тож вони щасливі, що їхні читачі цінують ту працю, яку журналісти й керівництво видання вкладають у кожну новину та статтю.