Бои на Донбассе и взрыв в Санкт-Петербурге: что происходит на 404 сутки войны (онлайн)

В Хмельницком священники УПЦ МП избили военного. Сотни людей собрались возле храма с требованием объяснить действия священников. Там активисты провели собрание. Храм перешел в ПЦУ, там прозвучала первая молитва на украинском.

В Санкт-Петербурге в кафе прогремел взрыв: погиб пропагандист Владлен Татарский.

Возникли перебои со светом: россияне обстреляли Кураховскую ТЭС на Донбассе.

РФ ударила из минометов по молоковозу на Сумщине: два человека погибли.

Войска РФ обстреляли центр Константиновки в Донецкой области, шестеро погибших.

За сутки ВСУ отбили более 50 атак оккупантов в Донецкой области — Генштаб ВСУ.

В Великобритании вторая группа украинских артиллеристов завершила учения на AS-90.

Государственный секретарь США Блинкен и министр иностранных дел РФ Лавров поговорили по телефону впервые с июля 2022 года.