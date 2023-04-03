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Факты / Україна / Общество
Юля Захарченко |
Бои на Донбассе и взрыв в Санкт-Петербурге: что происходит на 404 сутки войны (онлайн)

Бои на Донбассе и взрыв в Санкт-Петербурге: что происходит на 404 сутки войны (онлайн)

В Хмельницком священники УПЦ МП избили военного. Сотни людей собрались возле храма с требованием объяснить действия священников. Там активисты провели собрание. Храм перешел в ПЦУ, там прозвучала первая молитва на украинском.

В Санкт-Петербурге в кафе прогремел взрыв: погиб пропагандист Владлен Татарский.

Возникли перебои со светом: россияне обстреляли Кураховскую ТЭС на Донбассе.

РФ ударила из минометов по молоковозу на Сумщине: два человека погибли.

Войска РФ обстреляли центр Константиновки в Донецкой области, шестеро погибших.

За сутки ВСУ отбили более 50 атак оккупантов в Донецкой области — Генштаб ВСУ.

В Великобритании вторая группа украинских артиллеристов завершила учения на AS-90.

Государственный секретарь США Блинкен и министр иностранных дел РФ Лавров поговорили по телефону впервые с июля 2022 года.

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00:16 - 03 апреля

Вражеские ударные дроны-камикадзе Shahed иранского производства, которые использует Россия для многочисленных атак, пытаются избежать украинских сил противовоздушной обороны.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев. По его словам, для сбивания малоскоростных беспилотников Shahed необходимо применять именно крупнокалиберные пулеметы, которые являются более эффективными.

— Соответственно и они, чтобы избежать ударов и выполнить свою задачу, постоянно меняют маршруты. Иногда летают кругами, заходят с одной стороны, пролетают, потом снова возвращаются. То есть все время пытаются избежать наших средств противовоздушной обороны, — утверждает украинский командующий.

Фото: ГУР Минобороны Украины

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00:15 - 03 апреля

Государство-зло, для которого стало нормой бить из Ураганов по жилым домам, запускать С-300 по городам, обстреливать обычные села, людей, должно быть разбито. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

— Рашизм должен пройти через полное поражение, военное, экономическое, политическое, юридическое. Первый пункт — военное. И пройдет, — подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил всех украинских воинов, которые приближают поражение России.

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00:14 - 03 апреля

Прихожане проголосовали за переход Свято-Покровского кафедрального собора Хмельницкого в ПЦУ.

– Ключи от собора передали ревизионной комиссии, которую избрали горожане во время собрания. Она вошла в середину храма и описывает имущество. До Пасхи по восточному обряду там не будут проводить Богослужения, — говорится в сообщении.

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00:13 - 03 апреля

По подозрению в убийстве пропагандиста Владлена Татарского, российские силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову 1997 года рождения.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Подозреваемая доставлена к следователю.

Собеседник агентства отметил, что у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было встроено взрывное устройство. Раньше девушку задерживали на митингах.

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