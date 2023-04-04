На горе Поп Иван в Карпатах ударил 12-градусный мороз

Апрель, 04 в 10:21

На высокогорье Карпат весной даже не пахнет. По состоянию на утро 4 апреля на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха снизилась до -12 градусов.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост и выложил фото заснеженной вершины.

По данным спасателей, сейчас на вершине облачно, наблюдается ветер с восточного направления до 8 м/с.

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По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в Карпатах до конца недели ожидается до -10 градусов.

Также сегодня, 4 апреля, в горах местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

В целом апрель 2023 года, по словам синоптиков, ожидается теплее, чем обычно. Они прогнозируют среднюю месячную температуру на уровне +9 +13 градусов. Такие показатели превышают норму на 1-1,5 градуса.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост