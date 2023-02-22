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Факты / Україна / Общество

Шедевр погоды: как выглядит гора Поп Иван после пяти дней шторма

Валентина Летяк, редактор ленты
Піп Іван

Непогода превратила гору Поп Иван Черногорский в Карпатах в настоящее произведение искусства, к которому приложили руки не люди, а ветер, снег и мороз.

Спасатель из Калуша Ивано-Франковской области Василий Фицак поделился в сети невероятными фото вершины горы после пяти дней шторма.

Піп Іван
Піп Іван
Піп Іван
Піп Іван
Піп Іван
Піп Іван
Шедевр погоды: как выглядит гора Поп Иван после пяти дней шторма / 4 фотографии

Сейчас погода в Карпатах стабилизировалась, вышло солнце.

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По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, утром 22 февраля на горе Поп Иван было еще облачно, температура воздуха достигала 8 градусов мороза.

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Ранее сообщалось, что в Карпатах образовался почти двухметровый слой снега.

В последние дни ветрено было на всей территории Украины — до 17-22 м/с, в западных регионах – местами до 25 м/с.

В Карпатах наблюдались снегопады, а порывы ветра в некоторые дни достигали 40 м/с.

Фото: Василь Фіцак

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