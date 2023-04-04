Апрель, 04 в 10:40

Жительница Херсона рассказала о пытках, которые она пережила, от рук российских военных во время оккупации города.

Во времена оккупации херсонцев, которые проявляли проукраинскую позицию и выходили на мирные протесты, задерживали.

Женщина показала белый мешок из-под сахара, который оккупанты надевали ей на голову и допрашивали в нем.

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По ее словам, с этим мешком на голове ее силой привезли в изолятор, где она провела 24 дня.

— Это мешок, который был у меня на голове. В нем меня привезли. Он (мешок, — Ред.) видел все мои допросы, в него я кричала, плакала, — показывает мешок женщина, которая пережила пытки.

В камере, где ее удерживали, было пятеро задержанных: она, три парня и еще одна девушка.

— Мы все ходили писать в одну баклажку. Мы были под наблюдением. В камере была камера наблюдения, — рассказала женщина.

По ее словам, спать приходилось на бетонном полу, в тонкой одежде, укрывались мешками.

Женщина вспоминает, как переживала, чтобы не заработать цистит.

Женщину оккупанты пытали током.

— Они меня током били так, что я сама себе вырвала ноготь. У меня кровь потекла по штанам. Он (палач, — Ред.) это увидел и офигел… Он остановил допрос и сказал: Ну зачем ты это сделала? Теперь все скажут, что это мы, — рассказывает женщина.

Впоследствии оккупанты вывезли часть заключенных из Херсона — показали в сторону Николаева и приказали никогда не возвращаться.

Несмотря на многочисленные доказательства, Кремль отрицает пытки в отношении украинского населения.