Квітень, 04 в 10:40

Жителька Херсону розповіла про тортури, які вона пережила, від рук російських військових під час окупації міста.

В часи окупації херсонців, які проявляли проукраїнську позицію і виходили на мирні протести, затримували російські військові.

Жінка показала білий мішок з-під цукру, який окупанти надягали їй на голову і допитували в ньому.

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За її словами, з цим мішком на голові її силоміць привезли до ізолятора, де вона провела 24 дні.

– Це мішок, який був у мене на голові. В ньому мене привезли, він бачив всі мої допити, в нього я кричала, плакала, – показує мішок жінка, яка пережила тортури.

В камері, де її утримували було п’ятеро затриманих: вона, три хлопці та ще одна дівчина.

– Ми всі ходили пісяти в одну баклажку. Ми були під спостереженням. У камері була камера спостереження, – розповіла жінка.

За її словами, спати доводилося на бетонній підлозі, в тонкому одязі, вкривалися мішками.

Жінка згадує, як переживала, щоб не заробити цистит.

Жінку окупанти катували струмом.

– Вони мене струмом били так, що я сама собі вирвала ніготь. В мене кров потекла по штанах. Він (кат – Ред.) це побачив, та офігів… Він зупинив допит і сказав: Ну навіщо ти це зробила? Тепер усі скажуть, що це ми, – розповідає жінка.

Згодом окупанти вивезли частину в’язнів із Херсону – показали в бік Миколаєва і наказали ніколи не повертатися.

Попри численні докази, Кремль заперечує тортури щодо українського населення.