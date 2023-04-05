Апрель, 05 в 12:38

В субботу, 8 апреля, в Киеве завершится отопительный сезон 2022/2023. Соответствующее решение приняли сегодня городские власти, поскольку ожидается стабильное существенное потепление, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Ежегодно решение о начале или завершении отопительного сезона мы принимаем, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов. В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в дома раньше, — пояснил он.

По его словам, для перехода на летний режим работы специалистам необходимо несколько дней, поскольку централизованная система теплоснабжения Киева насчитывает более 2,7 тыс. км теплосетей, три мощных ТЭЦ, почти 200 станций теплоснабжения и котельных.

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