Квітень, 05 в 12:38

В суботу, 8 квітня, у Києві завершиться опалювальний сезон 2022/2023. Відповідне рішення ухвалила сьогодні міська влада, оскільки очікується стабільне суттєве потепління, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

– Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми ухвалюємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будинки раніше, – пояснив він.

За його словами, для переходу на літній режим роботи фахівцям необхідно кілька днів, оскільки централізована система теплопостачання Києва налічує понад 2,7 тис. км тепломереж, три потужних ТЕЦ, майже 200 станцій теплопостачання та котелень.

Зараз дивляться

Першими опалювальний сезон в Україні завершили Дніпро, Херсон, Запоріжжя та Полтава.

У Нафтогазі сьогодні заявили, що через погодні умови опалювальний сезон в деяких областях України триває і завершиться він тоді, коли дозволятимуть температурні показники.