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Факты / Україна / Общество

В Харькове ввели графики регулирования отопления: Терехов объяснил, что это значит

Валентина Летяк, редактор ленты
У Харкові запровадили графіки регулювання опалення

В Харькове пока не планируют заканчивать отопительный сезон, однако с 22 марта действуют графики регулирования отопления.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил городской глава Харькова Игорь Терехов.

— Относительно теплоснабжения, мы ввели графики отключения, будем постепенно сокращать теплоснабжение. Все это зависит от погодных условий. Полностью остановить теплоснабжение сейчас невозможно, поскольку есть некоторые опасения относительно прогноза погоды, — отметил глава города.

Он также напомнил, что батареи полностью выключаются только тогда, когда температура за трое суток достигает +8 градусов.

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— Но мы будем постепенно сокращать теплоснабжение. Таким образом, чтобы уменьшить расходы жителей города и коммунальщиков. Но в домах харьковчан должно быть тепло, — подытожил Терехов.

Ранее горсовет сообщил, что на источниках теплоснабжения КП Харьковские тепловые сети 22 марта начали действовать графики дискретного регулирования отопления. То есть, чтобы избежать перегревов в квартирах харьковчан, температура теплоносителя будет снижаться в соответствии с повышением температуры воздуха на улице.

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Фото: Харківська міськрада

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