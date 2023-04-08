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В Киеве, Днепре и других городах выпал град: синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Юля Захарченко, редактор ленты
В Киеве, Днепре и других городах выпал град: синоптики предупреждают об ухудшении погоды
Фото: Depositphotos

В Киеве и других городах прошлась непогода, которую зафиксировали местные жители. В частности, кроме сильного дождя и грома, на территории города местами выпал град.

Недавно Украинский гидрометеорологический центр и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях, которые должны были произойти в ближайшее время.

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В сообщении говорится, что в большинстве северных, центральных и южных областей до конца суток 8 апреля будет продолжаться гроза, а в отдельных населенных пунктах — град и шквалы.

Синоптики предупреждают, что плохие погодные условия останутся до конца суток, поэтому украинцев призывают быть осторожными.

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