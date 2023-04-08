У Києві, Дніпрі та інших містах випав град: синоптики попереджають про погіршення погоди
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У Києві та інших містах пройшлась негода, яку зафіксували місцеві жителі. Зокрема, крім сильного дощу та грому, на території міста подекуди випав град.
Нещодавно Український гідрометеорологічний центр та Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища, які мали відбутися найближчим часом.
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У повідомленні йдеться, що у більшості північних, центральних та південних областей до кінця доби 8 квітня триватиме гроза, а в окремих населених пунктах – град та шквали.
Синоптики попереджають, що погані погодні умови залишаться до кінця доби, тому українців закликають бути обережними.