Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

У Києві, Дніпрі та інших містах випав град: синоптики попереджають про погіршення погоди

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Києві, Дніпрі та інших містах випав град: синоптики попереджають про погіршення погоди
Фото: Depositphotos

У Києві та інших містах пройшлась негода, яку зафіксували місцеві жителі. Зокрема, крім сильного дощу та грому, на території міста подекуди випав град.

Нещодавно Український гідрометеорологічний центр та Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища, які мали відбутися найближчим часом.

Зараз дивляться

У повідомленні йдеться, що у більшості північних, центральних та південних областей до кінця доби 8 квітня триватиме гроза, а в окремих населених пунктах – град та шквали.

Синоптики попереджають, що погані погодні умови залишаться до кінця доби, тому українців закликають бути обережними.

Читайте
Березень став одним з найтепліших в історії. У Києві зафіксували шість погодних рекордів

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка