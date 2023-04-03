Март стал одним из самых теплых в истории. В Киеве зафиксировали шесть погодных рекордов

Апрель, 03 в 11:49

Синоптики зафиксировали температурные рекорды в Киеве. Среднемесячная температура воздуха в марте в столице составила 4,8 градуса, это выше климатической нормы на 2,3 градуса.

Об этом сообщают в Центральной геофизической обсерватории.

По данным экспертов, холоднее всего было 13 марта. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 4,0 градуса мороза, а теплее всего было 24-го, когда максимальная температура повысилась до 20,0 градусов тепла, таким образом установив температурный рекорд.

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– С 24 по 26 марта в Киеве было зафиксировано шесть рекордных показателей температуры воздуха. Осадков на проспекте Науки выпало 42 мм или 105% климатической нормы, – сообщили в обсерватории.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украине на этой неделе будут преобладать дожди, в большинстве областей ожидается холодная или свежая погода, а вот в восточной части и на юго-востоке будет тепло, до +12+18 градусов. Вербное воскресенье в большинстве областей будет холодным, с порывистым ветром.