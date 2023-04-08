Украине удалось вернуть еще 31 депортированного ребенка

Апрель, 08 в 16:10

В Украину удалось вернуть 31 ребенка, которых принудительно депортировали российские оккупанты на территорию РФ.

Об этом во время пресс-конференции сообщил исполнительный директор БО Save Ukraine, уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014 -2021 годов) Николай Кулеба.

По его словам, ожидается, что через несколько часов несовершеннолетние украинцы уже прибудут в Киев.

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— Сейчас в Киев направляется 31 ребенок. Эти дети через 3-4 часа приедут в столицу. Это была пятая наша спасательная миссия. Она была особенная не только по количеству детей, которых мы спасли, но и по сложности. К сожалению, бабушка, которая должна была забрать двух детей, умерла во время этой миссии, — рассказал Кулеба.

По его словам, из-за этого удалось вернуть не 33 детей, а 31 ребенка. Теперь необходимо вернуть в Украину тело бабушки и детей, которых она должна была забрать.

Кулеба рассказал, что россияне не позволили родителям и законным представителям сразу зайти в лагерь, где содержались украинские дети.

— Они держали их за забором и по одному из родителей впускали в заведение, где были установлены камеры. Они давили, чтобы родители перед тем, как забрать ребенка, поблагодарили за то, что РФ сохранила их детей, — сказал Кулеба.

Россияне должны были бы идентифицировать депортированных детей и передать соответствующие списки Красному Кресту, чтобы Украина могла отыскать их родителей.

— Все дети, которых они возвращали, говорят о том, что никто никоим образом не пытался найти их родителей. Мы искали этих детей. Это было очень трудно, потому что есть дети, где за пять месяцев было изменено пять разных мест пребывания — их бросали из одного лагеря в другой. Есть очень много свидетельств того, что с этими детьми там происходило, — отметил он.

Сейчас есть информация о 1,5 млн украинских детей, которые после 2014 года оказались на временно оккупированных территориях Украины или в России.