Украина предлагала России обменять пленных мусульман к Рамадану, но получила отказ — ОП

Апрель, 07 в 19:59

Украина предлагала России обменять военных, исповедующих ислам, по принципу “всех на всех”.

Об этом в интервью Голосу Америки рассказала советник по коммуникациям руководителя Офиса президента Дарья Заривная.

Она отметила, что это предлагалось сделать по случаю начала Рамадана, но Россия отказалась.

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— Мы вышли с предложением обменять мусульман “всех на всех” с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма, — отметила Заривная.

По ее словам, эта инициатива — одно из многих креативных решений, к которым прибегает украинская переговорная сторона, чтобы обменять пленных.

— Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски различных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно ища новые способы вытянуть больше наших, — добавила она.

С 11 марта 2022 года Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел 39 обменов. Всего было освобождено 1 993, из которых 184 женщины и 107 гражданских лиц.

В результате очередного обмена, который состоялся 3 апреля, домой вернулись еще 12 украинцев, среди которых пятеро тяжелораненых.