Україні вдалося повернути ще 31 депортовану дитину

Квітень, 08 в 16:10

В Україну вдалося повернути 31 дитину, яку примусово депортували російські окупанти на територію РФ.

Про це під час прес-конференції повідомив виконавчий директор БО Save Ukraine, уповноважений президента України з прав дитини (2014 -2021 років) Микола Кулеба.

За його словами, очікується, що за декілька годин неповнолітні українці вже прибудуть в Київ.

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– Зараз до Києва прямує 31 дитина. Ці діти через 3-4 години приїдуть у столицю. Це була п’ята наша рятувальна місія. Вона була особлива не тільки за кількістю дітей, яких ми врятували, а й за складністю. На жаль, бабуся, яка мала забрати двох дітей, померла під час цієї місії, – розповів Кулеба.

За його словами, через це вдалося повернути не 33 дитини, а 31. Тепер необхідно повернути в Україну тіло бабусі та дітей, яких вона мала забрати.

Кулеба розповів, що росіяни не дозволили батькам та законним представникам одразу зайти до табору, де утримувались українські діти.

– Вони тримали їх за парканом і по одному батьків впускали у заклад, де були встановлені камери. Вони тиснули, щоб батьки перед тим, як забрати дитину, подякували за те, що РФ зберегла їхніх дітей, – сказав Кулеба.

Росіяни мали б ідентифікувати депортованих дітей і передати відповідні списки Червоному Хресту, щоб Україна могла відшукати їхніх батьків.

– Усі діти, яких вони повертали, кажуть про те, що ніхто жодним чином не намагався знайти їхніх батьків. Ми шукали цих дітей. Це було дуже важко, бо є діти, де за п’ять місяців було змінено п’ять різних місць перебування – їх кидали з одного табору в інший. Є дуже багато свідчень того, що з цими дітьми там відбувалося, – зазначив він.

Наразі є інформація про 1,5 млн українських дітей, які після 2014 року опинилися на тимчасово окупованих територіях України або у Росії.