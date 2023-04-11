Апрель, 10 в 23:18

На Закарпатье 40-летнего мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.

— Обвиняемый был признан годным к военной службе и подлежал призыву, ведь предварительно успешно прошел военно-врачебную комиссию. Он получил повестку на отправку в августе, однако тогда в РТЦК не появился, — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года житель пгт. Буштино снова отказался от получения повестки и написал заявление об отказе от призыва по мобилизации.

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Он уверял, что его взгляды противоречат тому, чтобы “брать оружие в руки, убивать и ненавидеть людей”.

В то же время о принадлежности к какой-либо религиозной организации, которая исповедует отрицание службы в армии, мужчина не сообщил.

— При рассмотрении производства в суде мужчина жаловался на проблемы со здоровьем и на то, что никто не обращал внимания на этот факт при прохождении им ВВК. Никаких документов, подтверждающих такие проблемы, у мужчины не было. Известно также об отсутствии обращений от гражданина в местные медучреждения со времени получения им первой повестки в августе 2022 года, — сообщили в прокуратуре.

Учитывая все обстоятельства и позицию прокурора, Тячевский районный суд принял решение признать мужчину виновным и назначить реальную меру наказания.

Жителя Закарпатья заключили в тюрьму по статье 336 Уголовного кодекса Украины.